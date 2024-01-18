В Малом театре определили планы до 2025 года

Репертуарные планы и гастроли Государственного академического Малого театра сверстаны до 2025 года. Об этом журналистам рассказала его директор Тамара Михайлова.





Напомним, худрук театра, народный артист СССР Юрий Соломин скончался 11 января в возрасте 88 лет. Театр существовал под его руководством с 1988 года. По словам Михайловой, календарный год уже сверстан.





«Планы на этот год подписаны Юрием Мефодьевичем Соломиным. Более того, у нас четыре спектакля переходят на 2025-й календарный год», — поделилась директор театра с ТАСС





Михайлова добавила, что все поездки и гастроли также были согласованы с Юрием Соломиным, а график составлен в начале декабря. Сейчас проходит репетиции, уточнила директор Малого театра.









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