«Оппенгеймер» Кристофера Нолана получил 13 номинаций на премию BAFTA

Фильм режиссера Кристофера Нолана «Оппенгеймер» стал лидером по количеству номинаций на главную кинопремию Соединенного Королевства, присуждаемую Британской академией кино и телевизионных искусств (BAFTA). Картина претендует на победу в 13 категориях.





Лента о Манхэттенском проекте, в ходе которого американский физик-теоретик Роберт Оппенгеймер занимался разработкой атомной бомбы, получила номинации в разделах «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая мужская роль», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучший саундтрек», «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж». Допускается, что картина также может забрать «Бронзовую маску» за работу художника-постановщика, за костюмы, грим и прически, звук.





Второе место по числу номинаций заняла картина «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса («Лобстер», «Убийство священного оленя») с Эммой Стоун в главной роли, включая категорию «Лучший фильм». Актриса претендует на «Лучшую женскую роль». Для 25-летней Эммы Стоун это пятая номинация BAFTA в карьере. В 2017 году актриса удостоилась «Бронзовой маски» за «Ла-Ла Ленд».





Криминальная драма «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе и «Зона интересов» Джонатана Глейзера получили по девять номинаций. «Анатомия падения» Жюстин Трие, «Маэстро» Брэдли Купера, и «Оставленные» Александра Пэйна претендуют на семь «Бронзовых масок». Шесть номинаций вышло у британского фильма «Мы совсем чужие», пять — у «Барби» Греты Гервиг и «Солтберна» Эмиральд Феннел. Картина «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова номинирована в двух категориях.









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