Актер из фильма «Интердевочка» Торстен Валунд умер в 85 лет

Шведский актер Торстен Валунд, сыгравший Гюнвальда в фильме Петра Тодоровского «Интердевочка», скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщили его родные в эфире национального радио.





Причина смерти артиста не уточняется. Напомним, Торстен Валунд исполнил роль Гюнвальда в фильме 1989 года c Еленой Яковлевой и Ириной Розановой. Всего на счету актера порядка 90 фильмов и сериалов.





Экранный дебют Валунда состоялся в середине 1950-х. Известность ему принесла роль преступника в телепроекте «Молодежь и криминал».





Артист также занимался озвучиванием и дубляжем, участвовал в записи аудиокниг. Валунд подарил голос Дамблдору в шведском переводе фильма «Гарри Поттер».





У актера осталась жена Лене Мадсен. Актриса и бывшая модель весной отметит 90-летний юбилей.









Фото: Pixabay.com