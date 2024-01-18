Памятник Юрию Любимову появится у здания Театра на Таганке

Памятник народному артисту РФ, основателю и бывшему художественному руководителю Театра на Таганке Юрию Любимову установят в Москве. Об этом журналистам рассказала директор учреждения Ирина Апексимова.





Монумент появится у здания театра, которому в этом году исполняется 60 лет.





«И мы очень рады, что память его основателя будет увековечена: в честь юбилея у центрального входа будет установлен памятник Юрию Любимову», — поделилась Апексимова с ТАСС





По ее словам, такие люди, как он, достойны высочайшего признания, чтобы окружающие помнили об их вкладе в искусство. Также директор театра считает, что памятник Любимову должен был появиться уже давно. Она отметила: «Наконец-то этот момент настал».





Памятник может открыться уже осенью. Над его созданием работает народный художник РФ, скульптор Александр Рукавишников.









Фото: Сергей Киселев / АГН Москва