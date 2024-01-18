Организаторы не планируют исключать Израиль из участников Евровидения

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» не планируют исключать Израиль из списка участников. Сообщение Европейского вещательного союза (ЕВС) привел телеканал SVT.





По словам организаторов, израильская телекомпания Kan участвует в Евровидении уже 50 лет.





«Это соревнование для вещателей, а не правительств», — подчеркнули в ЕВС.





Конкурс пройдет в шведском городе Мальме на юге страны. Организаторы добавили, что хотят сохранить статус Евровидения как «мероприятия без политики», которое объединяет публику по всему миру посредством музыки. В ЕВС уточнили, что международные спортивные федерации по-прежнему принимают израильских спортсменов на крупных соревнованиях.





Напомним, организаторы в 2022 году объявили, что из-за событий на Украине в конкурсе «Евровидение» не будет участвовать Россия.









Фото: Pixabay.com