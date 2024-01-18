Центр взаимодействия с Союзом художников России откроется в Костромской области

Центр взаимодействия с Союзом художников России откроется в Сусанинском краеведческом музее в Костромской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.





В отреставрированном здании музея, особняке XIX века, будут базироваться художники, которые ежегодно приезжают на пленэр «Грачи прилетели. XXI век».





«Кроме музейных экспозиций на базе отреставрированного здания планируется разместить центр взаимодействия с мастерами народных художественных промыслов Сусанинского района и представителями Союза художников России», — отмечается в сообщении.





В пресс-службе напомнили, что в этих местах свой знаменитый пейзаж «Грачи прилетели» создавал художник Алексей Саврасов.





Музей переедет в объект культурного наследия регионального значения — Дом Божедомова. Здание построено в конце XIX века. Сейчас здесь идет капитальный ремонт. Здание дополнит пристройка, где разместятся котельная и фондохранилище. Работы осуществляются благодаря нацпроекту «Культура».









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