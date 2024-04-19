Фильм Клима Шипенко «Вызов» выйдет в прокат в Турции

19.04.2024
В Турции выйдет в прокат российская космическая драма «Вызов».
Картина Клима Шипенко, часть съемок которой проходила на борту Международной космической станции, выйдет в прокат в Турции в ближайшие месяцы.
Об этом на круглом столе, посвященном продвижению российского кино на зарубежные площадки, в рамках 46-го Московского международного фестиваля рассказала директор департамента международных продаж кинопрокатной компании «Централ партнершип» Лейла Атакишиева, передает
ТАСС.
Фильм «Вызов» — совместный проект Первого канала, АО «Главкосмос», госкорпорации «Роскосмос», студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра Start при поддержке Фонда кино. Главную роль в фильме сыграла актриса Юлия Пересильд.
Фото: кадр из фильма "Вызов"