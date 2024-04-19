Юбилейный фестиваль «Пикник «Афиши» пройдет в Москве и Санкт-Петербурге

В Москве и Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Пикник «Афиши».



В этом году фестиваль отмечает двадцатилетие. Мероприятия фестиваля пройдут 3 и 4 августа в СК «Лужники» в Москве.



В Санкт-Петербурге события фестиваля пройдут 10 и 11 августа на Елагином острове в ЦПКиО им. Кирова.



Организаторы отметили, что фестиваль в этом году познакомит прежних и новых читателей «Афиши» друг с другом, сохранит концепцию города в городе — чтобы везде побывать, не придется никуда выходить.



«В этом году «Афише» исполняется 25 лет, а «Пикнику «Афиши» — 20. Последние три года новая команда медиаплатформы работала над улучшением сервиса, редизайном продуктов и теперь, наконец, счастлива объявить нашей аудитории даты «Пикника «Афиши» в 2024 году. Это долгожданная встреча единомышленников и возможность посмотреть на современную культуру во всех ее проявлениях», — рассказал генеральный директор «Афиши» Илья Альтшулер.









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