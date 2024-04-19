«Кинопоиск» перенес дату премьеры сериала «Спойлер»

Премьера нового сериала по сценарию Сергея Минаева «Спойлер» в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» перенесена.



Релиз картины планировался на 18 апреля. В пресс-службе платформы сообщили о переносе премьеры.



Также стало известно об изменении дат и премьер оригинальных проектов стандартной практикой.



«О сроках премьеры сериала "Спойлер" сообщим дополнительно», — говорится в релизе.



В актерский состав картины вошли Максим Матвеев, Алексей Гуськов, Артем Михалков, Олег Меньшиков, Светлана Ходченкова, Сергей Газаров, Семен Штейнберг, Юлия Снегирь, Андрей Мерзликин и другие.



Режиссером проекта выступил Дмитрий Тюрин. Автор сценария — Сергей Минаев и Андрей Цибульский.









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