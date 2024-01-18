Назван фильм открытия Берлинского кинофестиваля

Стал известен фильм открытия Берлинского кинофестиваля.



Откроет 74-й Берлинский кинофестиваль ирландско-бельгийская лента «Такие мелочи».



Главные роли в картине, основанной на одноименной книге Клэр Кигэн, сыграли Киллиан Мерфи, Айлин Уолш, Мишель Фэйрли, Эмили Уотсон. Режиссер проекта — Тим Милантс.



Действие картины происходит в преддверии Рождества 1985 года. Торговец углем открывает шокирующие обстоятельства, связанные с местным монастырем.



Мировая премьера фильма «Такие мелочи» состоится 15 февраля.









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