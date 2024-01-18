Назван фильм открытия Берлинского кинофестиваля

Монумент может открыться уже осенью 2024 года.
Песенный конкурс пройдет в шведском городе Мальме. ...
Откроется центр в отреставрированном здании Сусанинского краеведческого музея.
Откроет 74-й Берлинский кинофестиваль ирландско-бельгийская лента «Такие мелочи».
Новый выпуск ярмарки искусства 1703 пройдет с 5 по 9 июня в ЦВЗ «Манеж».
Монумент может открыться уже осенью 2024 года.
Песенный конкурс пройдет в шведском городе Мальме. ...
Откроется центр в отреставрированном здании Сусанинского краеведческого музея.
Откроет 74-й Берлинский кинофестиваль ирландско-бельгийская лента «Такие мелочи».
Новый выпуск ярмарки искусства 1703 пройдет с 5 по 9 июня в ЦВЗ «Манеж».
Представление пройдет 23 января в Концертном зале театра.
Фестиваль пройдет с 2 по 6 апреля.
Фестиваль пройдет в Китае.
Коршилов известен по ролям в фильмах «Все для вас», «Летучая мышь» и другим картинам.
По словам министра культуры, сначала все должны смириться с уходом Юрия Соломина.
Показы пройдут на Дворцовой площади.
В здании бывшей котельной будет проводиться ремонт медных, клавишных и деревянных музыкальных инстру...
Главные роли в проекте сыграли Олег Меньшиков, Филипп Янковский и Федор Федотов.
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Показ прошел в Культурном центре ФСБ России.
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В список вошли 10 картин, выбранных при участии более 500 режиссеров, критиков и других представител...
Студия Universal Pictures выкупила права на экранизацию книги.
В программу смотра из 450 присланных текстов вошло 6 пьес.
О кончине Семеновского сообщил журналист Борис Берман.
18.01.2024