Назван фильм открытия Берлинского кинофестиваля

18.01.2024

Назван фильм открытия Берлинского кинофестиваля
Стал известен фильм открытия Берлинского кинофестиваля.

Откроет 74-й Берлинский кинофестиваль ирландско-бельгийская лента «Такие мелочи».

Главные роли в картине, основанной на одноименной книге Клэр Кигэн, сыграли Киллиан Мерфи, Айлин Уолш, Мишель Фэйрли, Эмили Уотсон. Режиссер проекта — Тим Милантс.

Действие картины происходит в преддверии Рождества 1985 года. Торговец углем открывает шокирующие обстоятельства, связанные с местным монастырем.

Мировая премьера фильма «Такие мелочи» состоится 15 февраля.


Фото: Pixabay.com