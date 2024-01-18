Санкт-Петербургская ярмарка искусства 1703 открыла прием заявок

Санкт-Петербургская ярмарка искусства 1703 официально объявила о начале нового сезона и открыла прием заявок на участие, сообщили организаторы.



Новый выпуск ярмарки искусства 1703 пройдет с 5 по 9 июня в ЦВЗ «Манеж». Прием заявок на участие в ярмарке будет проходить до 5 марта.



Отмечается, что в третьем сезоне проект выходит на новый уровень по всем ключевым направлениям — от состава участников и основной программы до образовательной части и дополнительных возможностей для коллекционеров и широкой аудитории.



«‎1703 уделяет особое внимание всесторонней поддержке художественного сообщества и создает в Санкт-Петербурге масштабную площадку для диалога, объединяя представителей арт-мира и показывая актуальное искусство со всей страны. Условия участия и географический фокус проекта полностью соответствуют этим целям. Ярмарка 1703 — место встречи не только искусства и коллекционеров, но и представителей арт-сообщества друг с другом. Итогом этого становятся новые культурные проекты и коллаборации. Особенно приятно, когда ярмарка дает импульс новым региональным и международным инициативам. Поэтому мы очень ждем заявок от галерей из разных регионов», — рассказала директор Санкт-Петербургской ярмарки искусства 1703 Алиса Преснецова.









Фото: пресс-служба Ярмарки искусства 1703