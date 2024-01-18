Мариинский театр представит редкую оперу Пуччини «Ласточка»

Фото: пресс-служба Мариинского театра

Представление пройдет 23 января в Концертном зале театра, передает пресс-служба учреждения. Опера прозвучит в концертном исполнении. На сцену выйдут солисты оперы и Академии молодых оперных певцов.В театре отметили, что первый раз опера «Ласточка» исполнялась в Мариинке почти 7 лет назад.«"Ласточка" была задумана Пуччини в стиле венской оперетты. Ее сюжет во многом схож с "Травиатой" Верди, но при этом не столь трагичен, что делает ее достаточно безмятежной и легкой в сравнении с другими произведениями композитора», — говорится в анонсе.