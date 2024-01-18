В Омске впервые пройдет кинофестиваль «Свидание с Россией. Сибирский характер»

18.01.2024
В Омске пройдет первый российский кинофестиваль «Свидание с Россией. Сибирский характер».
Фестиваль пройдет с 2 по 6 апреля.
По словам президента фестиваля, руководителя международного медиапроекта «Свидание с Россией» режиссера, продюсера Александра Ильина, главной темой смотра станет специальная военная операция и участие регионов в поддержке вооруженных сил, передает
ТАСС.
«Главная идея нашего фестиваля — привлечь больше внимания к очень важному этапу в жизни нашего государства, всему тому, что связано со специальной военной операцией, и участию регионов в поддержке наших вооруженных сил. Также тематика связана с возрождением нашей экономики, направлению молодежи в реальные отрасли экономики», — приводит агентство слова режиссера.
Ильин добавил, что мероприятие будет тематически привязано также к развитию промышленности, в котором Омская область является одним из передовых регионов в стране. Другим направлением станет семья, так как 2024 год объявлен Годом семьи в России.
В шорт-лист фестиваля войдут 10 документальных фильмов, 10 научно-популярных, от 6 до 8 полнометражных картин.
Фото: Pixabay.com