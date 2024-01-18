Россия готовит яркую культурную программу для фестиваля-ярмарки «Сделано в России».



Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова. Фестиваль пройдет в Китае.



По словам министра, на фестивале могут быть представлены фрагменты из известных балетов, в том числе «Щелкунчика».



«Сейчас выбираются фрагменты из известнейших российских балетов, это «Щелкунчик», это «Лебединое озеро», это и «Дон Кихот», — сказала министр.



Ольга Любимова добавила, что в Китае с большой любовью относятся к российскому искусству, знают исполнителей, а зрители внимательно следят за культурными событиями в мире.



Глава Минкультуры добавила, что важно не только поддерживать, но и наращивать задел, который был сформирован в двусторонних отношениях предшественниками, в том числе в культурной сфере.



Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» пройдет в городах Шэньян и Далянь с 27 февраля.









Фото: пресс-служба Кремля