Скончался актер театра и кино Николай Коршилов

18.01.2024

Скончался актер театра и кино Николай Коршилов
Скончался советский и российский актер театра, кино, режиссер, драматург Николай Коршилов.

Коршилов известен по ролям в фильмах «Все для вас», «Летучая мышь» и другим картинам.

Николай Коршилов скончался 15 января на 80-м году жизни. Причины смерти артиста не уточняются.

В течение многих лет Николай Коршилов был солистом Московского театра оперетты.


Фото: Pixabay.com