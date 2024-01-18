Скончался актер театра и кино Николай Коршилов

Скончался советский и российский актер театра, кино, режиссер, драматург Николай Коршилов.



Коршилов известен по ролям в фильмах «Все для вас», «Летучая мышь» и другим картинам.



Николай Коршилов скончался 15 января на 80-м году жизни. Причины смерти артиста не уточняются.



В течение многих лет Николай Коршилов был солистом Московского театра оперетты.









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