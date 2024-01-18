Преемника Юрия Соломина в Малом театре выберут позже — Ольга Любимова

Преемника Юрия Соломина в Малом театре выберут позже — Ольга Любимова

18.01.2024

Кандидатуру преемника Юрия Соломина на должность художественного руководителя Малого театра обсудят позже.

Об этом в четверг, 18 января, заявила министр культуры России Ольга Любимова.

«Сейчас все должны смириться с уходом Юрия Мефодьевича. Мы сознательно не трогаем ни руководство театра, ни членов труппы. Встретимся с нашими "аксакалами", администрацией и руководством театра и совместно примем решение, которое, я уверена, Юрий Мефодьевич сверху благословит», — сказала министр.

Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни 11 января. Похоронен на Троекуровском кладбище.


Фото: Pixabay.com