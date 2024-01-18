Кандидатуру преемника Юрия Соломина на должность художественного руководителя Малого театра обсудят позже.



Об этом в четверг, 18 января, заявила министр культуры России Ольга Любимова.



«Сейчас все должны смириться с уходом Юрия Мефодьевича. Мы сознательно не трогаем ни руководство театра, ни членов труппы. Встретимся с нашими "аксакалами", администрацией и руководством театра и совместно примем решение, которое, я уверена, Юрий Мефодьевич сверху благословит», — сказала министр.



Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни 11 января. Похоронен на Троекуровском кладбище.









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