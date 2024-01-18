В Петербурге покажут мультимедийный спектакль «Ленинград. Во имя жизни»

В Санкт-Петербурге в дни празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады пройдут показы мультимедийного спектакля «Ленинград. Во имя жизни».



Показы пройдут на Дворцовой площади, говорится в Telegram-канале вице-губернатора Санкт-Петербурга Бориса Пиотровского.



«Авторы — мультимедиа художники и 3D-графики. На фасаде Главного штаба световыми лучами они покажут воспоминания очевидцев, блокадные дневники и фотохронику военных корреспондентов: визуально зафиксированные образцы ежедневного подвига и героизма, примеры силы духа и мужества ленинградцев», — указано в сообщении.



Отмечается, что визуальные приемы и технологии позволят погрузиться в атмосферу блокадного Ленинграда.



Видеопроекция на фасаде Главного штаба будет доступна для просмотра 27 и 28 января с 19:00 до 21:00.









Фото: Pixabay.com