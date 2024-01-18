В Москве завершили реконструкцию основного корпуса мастерских Большого театра

18.01.2024

В Москве завершили реконструкцию основного корпуса мастерских Большого театра
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил о завершении реконструкции основного производственного корпуса со стилобатом мастерских Большого театра России и здания бывшей котельной, передает ТАСС.

«По результатам реконструкции с переустройством помещений в основном производственном корпусе появились столярная, слесарная и макетная мастерские, бутафорский цех, помещения для изготовления костюмов и обуви, красильня, типография, прачечная и химчистка. В подземном этаже организована автостоянка», — сказал Бочкарев.

По словам руководителя, в здании бывшей котельной будет проводиться ремонт медных, клавишных и деревянных музыкальных инструментов.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил о завершении первого этапа реконструкции мастерских Большого театра.


Фото: Pixabay.com