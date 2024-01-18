В Москве прошла светская премьера драмы «Прелесть»

В московском кинотеатре «Художественный» прошла светская премьера остросюжетной драмы «Прелесть».



Главные роли в проекте Premier сыграли Олег Меньшиков, Филипп Янковский и Федор Федотов.



Сюжет картины разворачивается в провинциальном городе с градообразующим предприятием по переработке драгоценных металлов. Молодой парень по прозвищу Цыган зарабатывает автоугоном и пытается раскрыть тайну смерти своего отца, который погиб на заводе. В городе появляется бывший глава завода, которого Цыган считает виновным в смерти отца, однако вместо выяснения отношений герои объединяются против нового главы завода.



Режиссером картины выступил Динар Гарипов, оператор — Иван Бурлаков.



Картина доступна с 18 января на платформе Premier.









Фото: Premier