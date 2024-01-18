Стартовал конкурс Российского фонда культуры в рамках проекта «Творческие люди»

Российский фонд культуры объявил о начале конкурса некоммерческих организаций в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».



Конкурс проводится в целях поддержки творческих проектов в сфере музыкального, театрального, хореографического, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также народного творчества, музейного и библиотечного дела, передают организаторы.



Проекты, участвующие в конкурсе, должны быть направлены на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов России.



Прием заявок осуществляется до 20 февраля 2024 года.



«Результатом предоставления гранта является реализованный в 2024 году творческий проект в сфере народного творчества, музыкального, театрального, хореографического, изобразительного, декоративно-прикладного искусства, музейного и библиотечного дела», — рассказали в Российском фонде культуры.