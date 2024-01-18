В Москве прошел предпремьерный показ фильма «Командир», посвященного 50-летию группы «Альфа»

18.01.2024
В Москве прошел предпремьерный показ художественного фильма о легендарном руководителе подразделения специального назначения по борьбе с терроризмом — группы «А» («Альфа») КГБ СССР, Герое Советского Союза Геннадии Зайцеве «Командир».
Показ прошел в Культурном центре ФСБ России, передает
РИА Новости.
Фильм рассказывает историю освобождения захваченных в заложники учеников школы города Орджоникидзе (ныне Владикавказ) в декабре 1988 года. Картина посвящена 50-летию создания группы «А», которое будет отмечаться в июле этого года.
Геннадий Зайцев, биография которого легла в основу картины, командовал группой «А» в 1977-1988-м и 1992-1995 годах. Зайцев руководил рядом операций по освобождению заложников, обезвреживанию террористов.
Режиссерами фильма выступили Александр Гурьянов и Тимур Хван. Главные роли в картине сыграли Кирилл Зайцев, Артем Ткаченко и Сергей Маховиков.
Лента «Командир» выйдет в прокат 22 февраля.
Фото: кадр из фильма "Командир"