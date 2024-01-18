Сергиево-Посадский музей-заповедник перешел в федеральную собственность

Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник перешел из региональной в федеральную собственность.



Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



«Принять в федеральную собственность государственное бюджетное учреждение культуры Московской области «Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник», — указано в документе.



Переход в федеральную собственность предполагает, что функции и полномочия учредителя будет осуществлять Министерство культуры России.



В документе говорится, что основной целью деятельности учреждения станет выявление, собирание, хранение, изучение и публикации музейных предметов коллекций, имеющих отношение к истории Троице-Сергиевой лавры, а также осуществление просветительской, научно-исследовательской и образовательной деятельности.









Фото: скриншот видео Первого канала



