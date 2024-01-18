В Петербурге откроется пятый фестиваль конкурса коротких пьес Stories

18.01.2024
В Санкт-Петербурге в субботу откроется пятый Международный фестиваль конкурса коротких пьес Stories.
Фестиваль пройдет в театре «Суббота», передает
ТАСС.
В программу смотра из 450 присланных текстов вошло 6 пьес, которые будут представлены в виде мини-спектаклей.
«В этом году мы прочитали рекордное количество — 450 пьес, пришедших на конкурс из многих регионов — от Москвы до Норильска и белорусского городка Логойска. А в целом за пять лет на конкурс было прислано больше 2 тыс. пьес, в том числе из Китая, Германии, Португалии. Тенденция текстов этого года — стало меньше социальных историй и больше тех, в которых мы с помощью авторов вглядываемся в самих себя», — приводит агентство слова члена художественного совета фестиваля, заведующего литературной частью театра «Суббота» Владимира Кантора.
Мини-спектакли на фестивале поставили молодые российские режиссеры Александр Золотовицкий, Тимур Кулов, Александр Агеев, Роман Кочержевский, Фамил Джавадов, Сергей Соболев.
В шорт-лист конкурса вошли пьесы «Пьяный космонавт» Люси Прохоренко, «Я помидор» Ивана Орлова, «Никто не приехал» Ивана Бевзы, «Солнечные змеи» Марии Фоменко, «Папа в доме» Павла Соколова, «Бэтмен» Александра Елизарова.
Фото: Pixabay.com