Скончался театральный критик Валерий Семеновский

18.01.2024

Скончался театральный критик Валерий Семеновский
На 72-м году жизни скончался театральный критик, главный редактор журналов «Московский наблюдатель» и «Театр» Валерий Семеновский.

Историк театра скончался в среду, 17 января. О кончине Семеновского сообщил журналист Борис Берман.

«Сегодня днем умер мой друг Валера Семеновский. Валерий Оскарович Семеновский — блистательный театральный критик, драматург, педагог», — написал Берман в соцсети.

Причины смерти Валерия Семеновского не уточняются.

Валерий Семеновский родился 5 июля 1952 года. Семеновский — автор пьес «Беспечный гражданин», «Кошмарные сновидения Херсонской губернии», «Арто и его двойник», других произведений. Драматург удостоен звания заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.


Фото: Pixabay.com