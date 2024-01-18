Скончался театральный критик Валерий Семеновский

На 72-м году жизни скончался театральный критик, главный редактор журналов «Московский наблюдатель» и «Театр» Валерий Семеновский.



Историк театра скончался в среду, 17 января. О кончине Семеновского сообщил журналист Борис Берман.



«Сегодня днем умер мой друг Валера Семеновский. Валерий Оскарович Семеновский — блистательный театральный критик, драматург, педагог», — написал Берман в соцсети.



Причины смерти Валерия Семеновского не уточняются.



Валерий Семеновский родился 5 июля 1952 года. Семеновский — автор пьес «Беспечный гражданин», «Кошмарные сновидения Херсонской губернии», «Арто и его двойник», других произведений. Драматург удостоен звания заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.









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