Завершились съемки фильма «Гладиатор 2» Ридли Скотта

17.01.2024

Завершились съемки фильма «Гладиатор 2» Ридли Скотта
Съемки фильма «Гладиатор 2» режиссера Ридли Скотта официально завершились. Об этом сообщил актер Пол Мескал.

Звезда «Гладиатора 2» опубликовал в соцсетях фотографию, на которой он обнимается вместе с режиссером картины Ридли Скоттом. Актер подписал изображение словом «Конец», намекая о завершении съемок.

Официальное производство картины началось в июне 2023 года. Создание «Гладиатора 2» пришлось приостановить на фоне забастовки актеров в Голливуде. Работа возобновилась лишь в декабре.

Мировая премьера «Гладиатора 2» запланирована на 22 ноября 2024 года. События второй части разворачиваются спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. В главных ролях сыграют Пол Мескал, Педро Паскаль, Дэнзел Вашингтон, Джозеф Куинн, а также актеры из ленты 2000 года.


Фото: Pixabay.com