Завершились съемки фильма «Гладиатор 2» Ридли Скотта

Съемки фильма «Гладиатор 2» режиссера Ридли Скотта официально завершились. Об этом сообщил актер Пол Мескал.





Звезда «Гладиатора 2» опубликовал в соцсетях фотографию, на которой он обнимается вместе с режиссером картины Ридли Скоттом. Актер подписал изображение словом «Конец», намекая о завершении съемок.





Официальное производство картины началось в июне 2023 года. Создание «Гладиатора 2» пришлось приостановить на фоне забастовки актеров в Голливуде. Работа возобновилась лишь в декабре.





Мировая премьера «Гладиатора 2» запланирована на 22 ноября 2024 года. События второй части разворачиваются спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. В главных ролях сыграют Пол Мескал, Педро Паскаль, Дэнзел Вашингтон, Джозеф Куинн, а также актеры из ленты 2000 года.









Фото: Pixabay.com