Экспозиция детских рисунков «Маленькие творцы большой Родины» открылась на выставке «Россия»

Выставка «Маленькие творцы большой Родины» открылась в Доме культуры на ВДНХ 16 января. Об этом сообщили в Российской академии образования.





Уточняется, что публике представлены 48 работ из коллекции Международного собрания детского рисунка академии, а также произведения победителей Всероссийского конкурса детского рисунка «Россия будущего». Выставка наглядно демонстрирует, что детское творчество «способно совершать чудеса», преодолевая границы, в том числе временные, отметила президент РАО, академик Ольга Васильева .





«Интересоваться разными видами искусства, культурой народов России, воспринимать и чувствовать прекрасное, — все это мы хотим видеть в ребенке и стремимся развивать его таланты не только в основной школе, но в профильных образовательных организациях, в кружках и детских центрах», — добавила она.





Замгендиректора АНО «Дирекция Выставки достижений «Россия»» Анастасия Звягина назвала проект уникальным. Здесь видны мечты детей, которые они излагали на бумаге 100 лет назад. Видно, что они стали былью в наши дни, подчеркнула Звягина. К примеру, юные художники изображали строительство метро.





На выставке представлены уникальные архивные работы, включая созданные в начале прошлого столетия. Произведения ярко иллюстрируют жизнь и быт того времени. Экспозиция включает в себя и рисунки сегодняшних школьников, посвященные достижениям российских ученых в науке и технике, «городу будущего» и освоению космоса. Выставка будет работать до 28 января.









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