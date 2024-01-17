Команды из Москвы и Вельска победили в фестивале-конкурсе ледовых скульптур в Каргополе

Победителями фестиваля-конкурса ледовых скульптур в Каргополе стали команды из Москвы и Вельска. Об этом журналистам рассказала директор центра народных ремесел «Берегиня» Ольга Томихина.





В 2024 году конкурс назывался «Хрустальная тайна воды», передает ТАСС . Собеседница агентства уточнила, что первое место разделили две команды.





«Огоньки» из города Вельска Архангельской области и команда «Баир и Ко» из Москвы», — сообщила Томихина.





Первые представили свою скульптуру «Сухая купель Онеги». Каргополь расположен на берегу этой реки. Авторы создали сложную композицию в виде арки вокруг креста с резными рыбами. Вторая команда представила фигуру «Сшивая поколения». Москвичи обыграли струи воды, силуэты лодки и старинной Соборной колокольни Каргополя.





Участвовали в смотре восемь команд. Представители из Вельска, Архангельска, Ижевска, Москвы, Королева и Мирного приехали на конкурс. Скульптуры расположились на набережной Баранова. Сейчас здесь начался фестиваль «Хрустальные звоны». Также мастера создали храм в капле, водного дракона, фигуры рыбаков, ловящих рыбу.









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