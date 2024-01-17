Волжский драмтеатр получит 6 миллионов рублей на новые постановки

Волжский драматический молодежный театр получит 6 миллионов рублей в 2024 году в рамках проекта «Культура малой Родины». Деньги поступят на новые постановки.





В пресс-службе администрации Волжского уточнили, что на выделенные средства планируется поставить спектакли «Три сестры», «Служебный роман» и работу по произведениям Зощенко. Деньги пойдут на пошив костюмов, подготовку декораций, а также на закупку нового оборудования. Работу над постановками планируется начать летом. Волжане увидят премьеры в следующем театральном сезоне, передает портал «Волжский.ру»





В 2023 году театр в рамках проекта «Культура малой Родины» получил 12 миллионов рублей. На выделенные средства был обустроен малый зал со сценой-трансформером. Также в театре поставили премьеры «Черная курица, или Подземные жители» и «Золотой теленок». Спектакли уже появились в репертуаре.









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