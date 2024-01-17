В Псковском музее-заповеднике началась реставрация редкого сарафана XVIII века

Реставрация единственного сохранившегося сарафана XVIII века началась в Псковском музее-заповеднике. Об этом журналистам сообщила пресс-служба учреждения.





Сотрудники музея-заповедника начали реставрировать предмет одежды, который ни разу не был представлен широкой общественности. Первоначально артефакт находился в коллекции известного псковского купца Федора Плюшкина, передает ТАСС . Часть собрания была передана музею Псковского археологического сообщества в 1914 году. В современной коллекции Псковского музея-заповедника это единственный предмет, представляющий образец костюма из Торопецкого уезда.





«Коллекция одежды из этого уезда в XVIII веке была самой представительной и, очевидно, самой яркой», — уточнила собеседница агентства.





Представители музея также уточнили, что на подкладке и ткани, в частности, были утраты и сечения. Шелк сарафана выцвел, семь пуговиц пропали, одна из них сильно деформировалась. Реставраторы обеспылят и очистят предмет одежды, чтобы затем укрепить шелковые, металлизированные и металлические нити сарафана.









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