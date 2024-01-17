Московский ансамбль «Любо-Мило» с большим успехом выступил в Нью-Дели

Московский ансамбль народной песни «Любо-Мило» и балалаечник-виртуоз Михаил Кандауров с большим успехом выступили в Русском доме в Нью-Дели.





Ведущий творческий коллектив столицы представил в Индии программу с русскими народными и казачьими песнями. Музыканты исполнили «Калинку», «Подмосковные вечера», «Москва Златоглавая», «Ой, при лужку, при лужке», «Любо, братцы, любо». Публика тепло встретила коллектив. Зрители пели вместе с артистами. Балалаечник-виртуоз блеснул исполнением народных, классических и современных композиций.





Руководитель ансамбля Екатерина Бринчугова сообщила ТАСС , что коллектив посетил более 40 стран мира. Артисты встречались с разными народами и национальностями. По ее мнению, жители Индии являются одними из самых восприимчивых и открытых к русской культуре. Зрителям здесь «очень нравятся русские песни», когда их «вовлекают в танцы и хороводы». Они охотно в этом участвуют, заключила Бринчугова.









Фото: YouTube