Мадонне пришлось извиниться за конфуз на концерте тура Celebration

Королева американской поп-сцены Мадонна была вынуждена просить прощения у толпы поклонников на концерте в Торонто. 65-летняя певица по ошибке назвала город Бостоном, пишет PageSix.





Исполнительница выступала в рамках своего тура Celebration. После выхода на сцену Мадонна «подогрела» толпу фразой «Вы готовы, Бостон?» Свой конфуз певица тут же признала перед канадцами.





«Вы, ребята, злитесь на меня за то, что я сказала. Извините. Что это за чертовщина?» — продолжила звезда.





Певица выступала в Бостоне перед своим первым концертом в Торонто. Многие фанаты раздули из ситуации скандал и раскритиковали Мадонну в соцсетях. Пользователи распространили видео с ее извинениями в Сети.









Фото: YouTube