Ольга Любимова наградила деятелей культуры на выставке «Россия»

Министр культуры Ольга Любимова наградила деятелей культуры на выставке-форуме «Россия». Торжественная церемония прошла в павильоне «Наша культура».





Орденом Дружбы награждена артистка Московского академического театра имени Владимира Маяковского Татьяна Аугшкап. Орден «За заслуги в культуре и искусстве» получили артист Малого театра Михаил Филиппов и актриса Московского театра Et Cetera Людмила Дмитриева, информирует ТАСС . Министр отметила, что недостаточно просто слов бесконечной благодарности артистам и их семьям.





«Желаю сил и здоровья, чтобы получилось все задуманное, складывались все начинания. Больше премьер, гастролей, аншлагов, зрителей и возможностей встретиться с ними», — сказала Ольга Любимова.





Директор Московской средней специальной музыкальной школы (колледжа) имени Гнесиных Михаил Хохлов получил орден Почета. Министр культуры также наградила орденом Дружбы заведующего художественно-постановочной частью Театра имени Владимира Маяковского Алексея Егорова.





Первый проректор Московской государственной академии хореографии Алексей Черных удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, замдиректора Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Алла Гладких и артист Театра имени Владимира Маяковского Игорь Марычев — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.





Звания «Заслуженный артист РФ» получили 12 человек. Также Ольга Любимова вручила медали «За труды в культуре и искусстве».









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой