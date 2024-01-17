«Убийцы цветочной луны» стали лучшим фильмом на вручении премии AARP Movies for Grownups Awards

Картина Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» стала лучшим фильмом на церемонии вручения премии AARP Movies for Grownups Awards. Актер Роберт Де Ниро получил награду за лучшую мужскую роль второго плана, уточняет Deadline.





Аннет Бенинг и Колман Доминго забрали премию за лучшую женскую роль и лучшую мужскую роль реальных людей в биографических драмах «Дайана Найэд» и «Растин». Партнерша Бенинг по фильму Джоди Фостер ушла с наградой за лучшую женскую роль второго плана.





Кристофер Нолан («Оппенгеймер) стал лучшим режиссером, а Грета Гервиг и Ноа Бумбак («Барби) – лучшими сценаристами. Награду за лучший ансамбль присудили фильму «Цвет пурпурный». Среди других победителей – «Оставленные», «Маэстро», «Неизменный: Майкл Дж. Фокс», и «Зона интересов».





Дженнифер Кулидж («Белый лотос») и Брайан Крэнстон («Ваша честь») получили премии за лучшие актерские работы на телевидении. «Наследники» были признаны лучшим сериалом.









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