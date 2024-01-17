Отреставрированное «Жертвоприношение» Тарковского покажут на Берлинале

Отреставрированную версию фильма «Жертвоприношение» Андрея Тарковского покажут на полях 74-го Берлинского кинофестиваля. Об этом информирует «Бюллетень кинопрокатчика».





Фестиваль в 2024 году пройдет с 15 по 25 февраля. Картину Тарковского представят в рамках ретроспективной серии «Классика Берлинале».





Над реставрацией фильма работали сотрудники Шведского института кино. Организаторы кинофестиваля отметили, что специалисты стремились сохранить оригинальное цветовое решение фильма с сепией и черно-белыми кадрами. Картину покажут наряду с такими лентами, как «Годзилла» и «После работы».





Напомним, фильм «Жертвоприношение» 1986 года стал последней работой Тарковского. Картина удостоилась гран-при Каннского кинофестиваля и других престижных наград.









Фото: YouTube