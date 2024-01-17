В Мурманской области снимут сериал о спасении челюскинцев

17.01.2024

В Мурманской области снимут сериал о спасении челюскинцев
Съемки сериала о спасении экипажа легендарного советского парохода «Челюскин» начнутся в скором времени в Мурманской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы минкультуры региона.

Съемками сериала займется компания «Арт Пикчерс». В качестве локации команда выбрала уже известный по фильму «Левиафан» поселок Териберка. В арктическом селе уже возвели декорации для сериала, уточняет портал «СеверПост».

Проект будет посвящен спасению экипажа парохода, который был заблокирован в 1933 году арктическими льдами. Главные роли в сериале исполнят Глеб Калюжный, Стася Милославская, Кирилл Кяро и Дмитрий Куличков. Съемки стартуют в феврале.


Фото: YouTube