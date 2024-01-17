Умер известный актер театра и кино Александр Вонтов

Заслуженный артист России, заслуженный работник культуры РФ Александр Вонтов скончался в возрасте 73 лет. Об этом говорится в распространенном сообщении Театра имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге, где актер работал с 1977 года.





Коллеги Вонтова признались, что известие о его кончине стало тяжелейшим для них ударом. Театр выразил соболезнования родным и близким артиста.





«Яркий, строгий, остроумный Александр Борисович навсегда останется в наших сердцах», — добавили в театре.





Уточняется, что дата и место прощания станут известны позднее.





Александр Вонтов за время работы в театре сыграл более 80 ролей. Также актер снимался в кино и сериалах. Артист сыграл роль Иосифа Сталина в фильмах «Зоя», «Алмазы Сталина», «Все началось в Харбине», «Чапай с нами». Одними из последних работ с участием Вонтова стали мини-сериал «Звезды и лисы», сериал «Мельник» и картина «Салют-7».









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