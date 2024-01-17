В Петербурге откроется выставка о религиозной жизни Ленинграда в годы блокады

Выставка «Религиозная жизнь блокадного Ленинграда» откроется в Государственном музее истории религии в Санкт-Петербурге 23 января. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала научный сотрудник музея и куратор проекта Светлана Семенова.





По ее словам, выставка сосредоточена не только на православных. Экспозиция также расскажет о жизни католиков, лютеран и иудеев. Значимую часть экспонатов предоставили другие музеи и частные коллекционеры.





«Каждый предмет, который будет представлен на выставке, можно назвать уникальным, но отдельно хочется выделить икону Ксении Петербургской, икону Серафим Вырицкий, списки с икон Казанской Божьей Матери и Петровского Спаса, а также фотографии из наших фондов, которые максимально раскрывают духовную жизнь ленинградцев», — поделилась Семенова.





Экспозицию составят около 180 предметов. Речь идет не только об иконах, но и о молитвословах, образках, дневниках и афишах, а также личных вещах ленинградцев разных вероисповеданий. Отдельный раздел выставки посвятят священнослужителям и храмам, которые продолжали принимать прихожан во времена блокады.









Фото: YouTube