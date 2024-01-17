«Дух огня» объявил даты проведения смотра в 2024 году

Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске объявил даты проведения смотра в 2024 году.



Фестиваль пройдет в 22-й раз с 23 по 26 марта. Темой этого года станет «Особый язык национальной кинематографии», сообщила дирекция смотра.



«XXII Международный фестиваль кинодебютов "Дух огня" объявляет даты проведения в 2024 году — он состоится 23-26 марта и традиционно пройдет в городе Ханты-Мансийске, где будут представлены лучшие картины режиссеров из России и других стран мира», — говорится в сообщении.



Помимо конкурсной и внеконкурсной программ, в этом году гостей ждет насыщенная культурно-просветительская программа с лекциями, презентациями и спектаклями.



«Кинофестиваль "Дух огня" пройдет в этом году в 22-й раз. Возраст взрослый, но наш фестиваль по-прежнему растет: открывает новые имена, новые формы, расширяет программу и географию. При этом мы никогда не забываем о традициях и выдающихся достижениях мастеров — это тот главный принцип "Духа огня", который Сергей Александрович Соловьев, создатель фестиваля, вкладывал в него, открывая киносмотр в 2002 году. Этот год не станет исключением», — отметила вице-президент фестиваля Мария Зверева.









Фото: пресс-служба фестиваля "Дух огня"