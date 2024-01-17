В рамках нацпроекта «Культура» 77 музеев в новых регионах получили современное оборудование.



Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.



«Благодаря нацпроекту "Культура" в 2023 году было поставлено современное оборудование во все 77 музеев новых регионов», — приводит слова министра пресс-служба Минкультуры РФ.



Сообщается, что в учреждения поставлено новое техническое мультимедийное и цифровое оборудование — компьютерная техника, интерактивные стены, сенсорные панели, аудиовизуальные инсталляции, современные выставочные витрины, оборудование для фондохранилища. Учреждения также оснащены автоматизированными билетными системами.



Отмечается, что в ЛНР оборудование получили 34 музея, в ДНР — 23. Более 15 музеев модернизированы в Запорожской области, 4 — в Херсонской.





Фото: пресс-служба Минкультуры России