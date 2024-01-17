В России откроется первый в стране опорный центр для школьных театров

На базе новосибирского молодежного театра «Глобус» откроется первый в России опорный центр для школьных театров, передает пресс-служба регионального правительства.



Центр объединит советников по воспитанию, организаторов школьных театров и творческих деятелей.



«Театр "Глобус", как одно из ведущих культурных учреждений, ориентированных на работу с молодежью, выступает инициатором проекта, который позволит вывести эту работу на новый этап», — приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности министра культуры Новосибирской области Юрия Зимнякова.





Руководитель отметил, что система школьных театров, создающаяся в стране, выступает важным инструментом воспитания подрастающего поколения и способствует успешной социализации и раскрытию талантов молодежи.



В центре планируется проводить мастер-классы, круглые столы, семинары, конференции для организаторов и кураторов школьных театров.