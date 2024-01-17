Premier зафиксировал рекордный рост выручки в 2023 году

Онлайн-кинотеатр Premier сообщил о росте выручки за 2023 год.



Выручка платформы в минувшем году, согласно отчету компании, выроста на рекордные 113% по сравнению с показателями предыдущего года.



Сообщается, что количество подписчиков платформы увеличилось на 33% и составило 4,8 млн человек. Такой рост, говорится в отчете, зафиксирован впервые с момента запуска платформы в 2018 году.



В компании также отметили рост показателя среднего количества дней активности, увеличение числа зрителей библиотечных проектов.



Лидерами по количеству зрителей в 2023 году стали российские проекты «Мир! Дружба! Жвачка!», «Сеструха», «Реальные пацаны», «Территория», «Контакт». Среди зарубежных сериалов наибольшим спросом пользовались «Постучись в мою дверь», «Магеллан: Повелитель морей», «Дикий ангел».









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