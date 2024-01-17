Первая церемония вручения Национальной премии им. Лихачева пройдет 26 мая

Первую Национальную премию им. Лихачева вручат в Москве 26 мая.



Об этом в среду, 17 января, сообщила министр культуры России Ольга Любимова на пресс-конференции.



По словам министра, церемония пройдет в открывшемся новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной.



Вручение премии пройдет в рамках Международного фестиваля «Интермузей».



Национальная премия в области музейного дела имени Д.С. Лихачева была учреждена в декабре. Премия будет вручаться представителям музейной отрасли за вклад в сохранение культурного наследия России.









Фото: пресс-служба Кремля