Первая церемония вручения Национальной премии им. Лихачева пройдет 26 мая

17.01.2024

Первая церемония вручения Национальной премии им. Лихачева пройдет 26 мая
Первую Национальную премию им. Лихачева вручат в Москве 26 мая.

Об этом в среду, 17 января, сообщила министр культуры России Ольга Любимова на пресс-конференции.

По словам министра, церемония пройдет в открывшемся новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной.

Вручение премии пройдет в рамках Международного фестиваля «Интермузей».

Национальная премия в области музейного дела имени Д.С. Лихачева была учреждена в декабре. Премия будет вручаться представителям музейной отрасли за вклад в сохранение культурного наследия России.


Фото: пресс-служба Кремля