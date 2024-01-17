Фестиваль «Интермузей» пройдет с 23 по 26 мая

Темой фестиваля в этом году станет «Особый язык национальной кинематографии».
Фильм «Суворовец 1944» рассказывает о жизни детей в сибирской деревне во время Великой Отечественной...
Ролик представила кинокомпания «НМГ Кинопрокат».
В учреждения поставлено новое техническое мультимедийное и цифровое оборудование.
Центр объединит советников по воспитанию, организаторов школьных театров и творческих деятелей.
Темой фестиваля в этом году станет «Особый язык национальной кинематографии».
Фильм «Суворовец 1944» рассказывает о жизни детей в сибирской деревне во время Великой Отечественной...
Ролик представила кинокомпания «НМГ Кинопрокат».
В учреждения поставлено новое техническое мультимедийное и цифровое оборудование.
Центр объединит советников по воспитанию, организаторов школьных театров и творческих деятелей.
Выручка платформы в минувшем году, согласно отчету компании, выроста на рекордные 113%.
Церемония пройдет в открывшемся новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной.
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Музей появится на месте старых снесенных зданий в центре Ростова.
17.01.2024