Фестиваль «Интермузей» пройдет с 23 по 26 мая

Международный фестиваль «Интермузей» в этом году пройдет с 23 по 26 мая в Москве.



Об этом в среду, 17 января, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.



По словам министра, мероприятие пройдет в Новой Третьяковке на Крымском Валу.



Международный фестиваль «Интермузей» является главным музейным событием года. Он включает деловую программу, профессиональный межмузейный конкурс, является площадкой как для специалистов, так и для широкого круга посетителей. Участие в фестивале принимают сотни музеев из разных городов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.









Фото: пресс-служба Минкультуры России