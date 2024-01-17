В 2024 году возобновится музейный обмен с Китаем. Об этом в среду, 17 января, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
В 2024-2025 годах также пройдут перекрестные годы культуры России и Китая, в рамках которых запланировано множество мероприятий.
«Планируется большая гастрольная деятельность, мы обсуждаем это с китайскими коллегами. Мы знаем, насколько невероятными были гастроли Мариинского театра и Валерия Абисаловича Гергиева, как их принимают в Китае и как ждут всегда. Мы должны учитывать пожелания», — сообщила министр.
Ранее сообщалось о том, что в рамках Транссибирского арт-фестиваля в Новосибирске впервые выступят артисты
Национального балета Китая. Выступление пройдет на гала-концерте Светланы Захаровой.
Фото: пресс-служба Минкультуры России