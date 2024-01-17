В «Доме Нащокина» пройдет персональная выставка Петра Пашкевича

В галерее «Дом Нащокина» 31 января откроется персональная выставка народного художника РСФСР Петра Пашкевича, передает пресс-служба учреждения.



В экспозицию, созданную совместно с Музеем Николая Островского, войдут 100 произведений автора, в том числе редкие эскизы художника к фильмам, графические и живописные работы, киноплакаты, фотографии разных лет.



«По эскизам Петра Пашкевича полвека на Киностудии им. Горького создавались лучшие фильмы советского кинематографа 1940–1990-х гг. Более 70 фильмов, сотни эскизов и декораций созданы этим выдающимся человеком. Интерьеры, пейзажи, раскадровки — лаконичные и изысканные, часто лиричные, нередко сдержанные, почти всегда драматичные и экспрессивные — его творчество пример высочайшего мастерства реалистической школы», — говорится в анонсе мероприятия.



Выставка, отмечают организаторы, будет интересна не только профессиональным художникам и кинематографистам, но и зрителям любого возраста, любящим искусство.



В рамках проекта также пройдут кинопоказы.









Фото: пресс-служба Музея Николая Островского