Россия стала крупнейшим рынком для французского кино в 2023 году

Россия стала крупнейшим рынком для французского кино в минувшем году, передает Deadline со ссылкой на исследование компании Unifrance.



Отмечается, что, несмотря на сложные отношения с Европой, в 2023 году Россия стала самым крупным рынком для французского кино.



На долю России пришлось 7,09 млн проданных билетов, что составляет 20% от общего числа билетов на международные сеансы французского кино.



Среди самых успешных в России проектов названы «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» (3,53 млн билетов), «Жанна Дюбарри» (почти 1 млн билетов).





Статистика вызвала дискуссию среди кинематографистов Франции.









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