Участники конкурса «Журавли Победы» выступят в Музее Победы

17.01.2024

Участники конкурса «Журавли Победы» выступят в Музее Победы
В Музее Победы пройдет концерт в рамках Всероссийского патриотического конкурса детского и юношеского творчества «Журавли Победы», передает пресс-служба учреждения.

Концерты пройдут 20 и 21 января, на нем выступят участники фестиваля «Журавли Победы».

В Зале Полководцев в субботу программу представит театр танца Дарьи Сагаловой. Коллектив представит номера «Мы маленькие пчелки», «Потолок ледяной», «Одуванчики», «Варенька», «Малыши-карандаши», «Смуглянка», «Вечность», «Папа, потанцуем» и другие.

В воскресенье пройдет концерт Ансамбля детской эстрадной песни им. В. Цветкова «Семицветик».

Посетители музея смогут бесплатно побывать на концертах.


Фото: пресс-служба Музея Победы