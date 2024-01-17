Участники конкурса «Журавли Победы» выступят в Музее Победы

17.01.2024
В Музее Победы пройдет концерт в рамках Всероссийского патриотического конкурса детского и юношеского творчества «Журавли Победы», передает пресс-служба учреждения.
Концерты пройдут 20 и 21 января, на нем выступят участники фестиваля «Журавли Победы».
В Зале Полководцев в субботу программу представит театр танца Дарьи Сагаловой. Коллектив представит номера «Мы маленькие пчелки», «Потолок ледяной», «Одуванчики», «Варенька», «Малыши-карандаши», «Смуглянка», «Вечность», «Папа, потанцуем» и другие.
В воскресенье пройдет концерт Ансамбля детской эстрадной песни им. В. Цветкова «Семицветик».
Посетители музея смогут бесплатно побывать на концертах.
Фото: пресс-служба Музея Победы