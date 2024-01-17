Режиссер «Джона Уика» Чад Стахелски приступил к перезапуску «Горца»

Новым проектом режиссера франшизы «Джон Уик» Чада Стахелски станет ремейк фантастического фильма «Горец».



Издание Variety отмечает, что Стахелски заключил соглашение со студией Lionsgate, в соответствии с которым будет курировать развитие франшиз «Горец» и «Джон Уик» как на большом экране, так и на телевидении и различных цифровых платформах.



Стахелски совместно с партнером Дэвидом Литчем будут отвечать за долгосрочную стратегию развития с сохранением общей стилистики.



Режиссер выразил радость в связи с дальнейшим развитием его сотрудничества с Lionsgate, которое расширит существующие кинематографические вселенные.



«Я с воодушевлением приступаю к перезапуску серии "Горец", так как это невероятно богатый на интересные истории мир», — приводит издание слова режиссера.









Фото: Josh Horowitz/YouTube