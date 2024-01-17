Американское издание Variety назвало режиссера Андрея Тарковского польским кинорежиссером.



Журнал взял интервью у российского режиссера Алексея Германа-младшего. На просьбу прокомментировать отстранение артистов от участия в кинофестивалях после начала конфликта на Украине, Герман-младший напомнил, что большинство фильмов Тарковского никогда не показывали на международных фестивалях.



Издание пояснило, что Андрей Тарковский — «знаменитый польский режиссер».



Андрей Тарковский родился в селе Завражье Юрьевецкого района Ивановской области 4 апреля 1932 года. Тарковский снял всемирно известные картины «Андрей Рублев», «Иваново детство», «Солярис», «Сталкер», «Зеркало».









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