О музыканте Брюсе Спрингстине снимут фильм-биографию

Режиссер «Сумасшедшего сердца» Скотт Купер работает над биографическим фильмом об американском рокере Брюсе Спрингстине, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».





Картина будет посвящена созданию знакового альбома музыканта 1982 года Nebraska.





Сценарий картины может быть основан на недавней книге Уоррена Зейнса «Избавь меня от безысходности: Создание альбома Nebraska Брюса Спрингстина», появившейся на прилавках американских магазинов в мае прошлого года.





Альбом Nebraska первоначально представлял собой набор черновых версий песен Спрингстина с его группой E Street Band. Песни были записаны на четырехдорожечный магнитофон в спальне певца в Нью-Джерси — на тот момент ему было 32 года, и он переживал серьезный приступ депрессии. Впоследствии пластинка превратилась в выдающееся сольное авторское творение.









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